Опекунов инвалидов могут освободить от уплаты транспортного налога

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичей, опекающих недееспособных инвалидов с детства, могут освободить от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте Мосгордумы.

"На практике транспортировка недееспособных инвалидов с детства общественным транспортом, как правило, невозможна, а услуги службы "Социальное такси" оказываются только по предварительным заявкам и в соответствии с определенным регламентом. Поэтому использование личного легкового транспорта опекунов для обслуживания таких инвалидов является оправданной необходимостью", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия законопроекта, льгота будет действовать уже с этого года и распространяться на автомобили с двигателями мощностью до 200 л.с. Причем от уплаты налога предполагается освобождать только одного из опекунов инвалида.

Отметим, что в настоящее время в Москве проживает более 2,2 тысяч инвалидов с детства, признанных судом недееспособными. Количество опекунов данной категории граждан превышает 4 тысячи человек. От уплаты транспортного налога сейчас освобождаются один из родителей, опекун или попечитель ребенка-инвалида, а также инвалиды I и II групп.