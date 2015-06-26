В проект "закона о забвении" внесли поправки ко второму чтению

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи согласился исключить из законопроекта "о праве на забвение" норму об обязанности поисковиков удалять ссылки на достоверную информацию, которой более трех лет.

Вместо того вводится понятие "неактуальной информации", ссылки на которую поисковик также должен будет удалять по запросу заявителя. Исключение составят сведения о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний. Соответствующее решение принято в пятницу на заседании комитета, пишет "Интерфакс".

Законопроект "о праве на забвение" был внесен в Госдуму 29 мая, его появление вызвало критику со стороны интернет-компаний. Однако после консультаций и дискуссии с руководством и членами думского комитета, представители отрасли смогли представить свои поправки ко второму чтению проекта закона.

В частности, среди учтенных ко второму чтению поправок, предложение о том, что заявитель должен обязательно указывать свое имя и фамилию (в противном случае запрос может игнорироваться). Предоставлено право поисковых систем запрашивать документ, удостоверяющий личность заявителя. При этом сам заявитель должен указывать конкретный URL на информацию, которая должна быть исключена из поисковой выдачи.

Кроме того, с 3 до 10 календарных дней увеличивается срок рассмотрения поисковиком запросов заявителей. Приняты также поправки, исключающие подпадание под действие законопроект внутрсайтового поиска.

При этом главное предложение отрасли о том, что "операторы поисковых систем не должны заниматься несвойственными им функциями государственных и судебных органов" и их следует передать, например, Роскомнадзору, депутатами не было поддержано.

Напомним, 16 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона о так называемом "праве на забвение" в интернете. Документ предоставляет право требовать от операторов поисковиков прекращения выдачи ссылок на сайты или отдельные их страницы, которые содержат неверную информацию о гражданине.

Если закон примут окончательно, то он вступит в силу с 1 января 2016 года.

Поисковик не имеет право разглашать информацию о факте обращения гражданина. При этом граждане смогут потребовать только удалить ссылки из результатов поисковых запросов. Сами интернет-ресурсы, содержащие информацию, закрываться не будут.

Проект закона также предусматривает штраф 100 тысяч рублей за неисполнение правомерных требований гражданина о прекращении выдачи ссылок. Если же интернет-ресурс не выполнит в течение пяти дней решение суда об удалении ссылок, санкции составят 3 миллиона рублей.