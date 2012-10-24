За стрельбу в городах будут штрафовать на 50 тысяч рублей

Штраф 50 тысяч рублей или арест на 15 суток – такое наказание предлагают ввести депутаты нижней палаты парламента за стрельбу в городах. Соответствующие поправки уже поступили на рассмотрение в Госдуму

Депутаты от партии "Единая Россия" вынесли на рассмотрение Госдумы поправки в Административный кодекс РФ об ужесточении наказания за стрельбу в населенных пунктах. Авторы законопроекта предлагают арестовывать "стрелков" на 15 суток и штрафовать их на сумму до 50 тысяч рублей.

Инициаторами проекта выступили "единороссы" Сергей Железняк, Дмитрий Вяткин и Роберт Шлегель, сообщает РИА Новости.

"Законопроект предусматривает ответственность за стрельбу в населенных пунктах. Предусматривается наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с конфискацией оружия, лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от пяти до семи лет и административный арест до 15 суток", - отметил Железняк.

По мнению депутата, наказание за хулиганство, совершенное в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, должно быть намного суровее. Как заявил Железняк, ситуация, когда в центре города ведется стрельба, а виновники инцидента отделываются штрафом в две тысячи рублей, является недопустимой.

Напомним, 30 сентября в центре Москвы пассажиры одной из машин свадебного кортежа начали стрелять в воздух. Сотрудники полиции задержали 15 человек, участвовавших в свадьбе. Позже двое из задержанных были арестованы – на 15 суток арестовали стрелявшего, а для гостя свадьбы, который сопротивлялся полиции, срок ареста составил 5 суток. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

21 октября похожий инцидент произошел на улице Сокольнический Вал. Во время движения свадебного кортежа, один из гостей дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета.

В тот же день стрельбой завершилась еще одна свадьба, проходившая около Центрального дома туриста на Ленинском проспекте. Отличие от двух предыдущих случаев заключалось в том, что гости свадьбы стреляли не в воздух, а друг в друга - между ними возникла ссора, которая переросла в перестрелку. Один из участников инцидента был госпитализирован.