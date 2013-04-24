Чиновникам запретили иметь счета за рубежом

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении законопроект, запрещающий чиновникам иметь счета в иностранных банках за пределами России, а также государственные ценные бумаги иностранных государств. Документ поддержали 443 парламентария.

Запрет распространяется на лиц, замещающих государственные должности, должности первого заместителя и заместителей Генпрокурора, должности членов Совета директоров Центрального банка, государственные должности субъектов, должности федеральной государственной службы, должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов.

Как заявила председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, запрет на иностранные финансовые инструменты для госслужащих – важный фактор национальной безопасности страны. "Данное решение позволит в дальнейшем усилить доверие граждан России к деятельности органов государственной власти, повысить инвестиционную привлекательность страны, - отметила она.