Пациентам разрешат записывать свои операции на камеру

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты предлагают разрешить пациентам вести видеозапись любого медицинского вмешательства, "будь то сложная операция или проведение пункции и биопсии". Соответствующий законопроект размещен в электронной базе документов Госдумы.

Такие меры направлены на фиксацию возможных врачебных ошибок. По данным общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов", ежегодно от ошибок врачей в России умирает 50 тысяч человек.

"Законопроектом предлагается дать право пациентам осуществлять видеозапись медицинского вмешательства на личные видеокамеры, будь то сложная операция или проведение пункции и биопсии. Врач также будет иметь право записать процесс медицинского вмешательства, но с письменного согласия пациента", - говорится в пояснительной записке к документу.

Однако процесс видеозаписи не должен создавать условий, препятствующих нормальному выполнению врачом своих обязанностей.

По мнению разработчиков законопроекта, такие меры будут выгодны и самим врачам.

"Наличие видеозаписи, зафиксировавшей все действия, могло бы существенно упростить данную задачу и облегчить работу экспертам, специалистам, правоохранительным органам, что будет выгодно и самим врачам, поскольку станет неоспоримым доказательством наличия либо отсутствия их вины, пациенту же даст возможность получить возмещение в случае причинения ущерба его жизни и здоровью", - сообщается в законопроекте.

Кроме того, записи операций могут быть полезны при обучении молодых специалистов, при анализе работы врачей, отработке профессиональных навыков, сохранении уникального опыта и создание обучающих фильмов.

"Данные видеозаписи будут составлять врачебную тайну", - отмечается в законопроекте.