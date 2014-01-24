Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января 2014, 17:10

Политика

Пациентам разрешат записывать свои операции на камеру

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты предлагают разрешить пациентам вести видеозапись любого медицинского вмешательства, "будь то сложная операция или проведение пункции и биопсии". Соответствующий законопроект размещен в электронной базе документов Госдумы.

Такие меры направлены на фиксацию возможных врачебных ошибок. По данным общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов", ежегодно от ошибок врачей в России умирает 50 тысяч человек.

"Законопроектом предлагается дать право пациентам осуществлять видеозапись медицинского вмешательства на личные видеокамеры, будь то сложная операция или проведение пункции и биопсии. Врач также будет иметь право записать процесс медицинского вмешательства, но с письменного согласия пациента", - говорится в пояснительной записке к документу.

Однако процесс видеозаписи не должен создавать условий, препятствующих нормальному выполнению врачом своих обязанностей.

Ссылки по теме


По мнению разработчиков законопроекта, такие меры будут выгодны и самим врачам.

"Наличие видеозаписи, зафиксировавшей все действия, могло бы существенно упростить данную задачу и облегчить работу экспертам, специалистам, правоохранительным органам, что будет выгодно и самим врачам, поскольку станет неоспоримым доказательством наличия либо отсутствия их вины, пациенту же даст возможность получить возмещение в случае причинения ущерба его жизни и здоровью", - сообщается в законопроекте.

Кроме того, записи операций могут быть полезны при обучении молодых специалистов, при анализе работы врачей, отработке профессиональных навыков, сохранении уникального опыта и создание обучающих фильмов.

"Данные видеозаписи будут составлять врачебную тайну", - отмечается в законопроекте.

Сайты по теме


законопроекты Госдума законы операции видеозаписи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика