Сигареты подорожают почти в 2 раза в следующем году

Минздрав предлагает повысить налог на ввоз табачной продукции

Акцизы на табак вырастут больше, чем ожидалось. Министерство здравоохранения подготовило проект закона, в котором прописан новый налог на ввоз табачной продукции. Как сообщает телеканал "Москва 24", на языке налогивиков это 1200 рублей на тысячу единиц и плюс 10 процентов. Для покупателей это значит, что цена одной пачки сигарет, может вырасти почти в 2 раза уже в 2014 году, а еще через год акцизы вырастут снова.

Предложение Минздрава — это новый шаг на пути к реализации "антитабачной концепции". По ней к 2015 году российские акцизы для сигарет должны приблизиться к среднеевропейскому уровню, пишут "Известия".

Эксперты считают, что эти меры позволят снизить потребление табака. Однако есть и те, кто предупреждает, что повышение цен может привести к росту числа контрафактной продукции и контрабанды.

Помимо повышения акцизов, Минздрав предлагает штрафы за нарушение правил курения и пропаганду табака. Они больше, чем те, которые предлагает Госдума. Так, за курение в местах, где это запрещено федеральным законом, депутатский законопроект устанавливает штраф 500–1500 рублей, министерский — 1000–1500 рублей. За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака депутаты предлагают штрафовать на 500–1500 рублей, министерство — на 1500–2000 рублей.