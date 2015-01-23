Госдума приняла закон о запрете "спайсов"

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете "спайсов", сообщается на сайте нижней палаты парламента. "За" проголосовали 444 депутата, 1 - воздержался.

Согласно законопроекту, к "спайсам" отнесут любые вещества, схожие по эффекту с уже существующими наркотиками. ФСКН предлагается наделить полномочиями по формированию реестра новых запрещенных потенциально опасных психоактивных веществ, который будет официально публиковаться.

Предполагается, что вещество будет находиться в реестре временно, а в течение двух лет государство будет обязано признать его наркотическим.

Согласно тексту законопроекта, за распространение "спайсов" вводится уголовная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до двух лет. Если распространением веществ занималась группа людей, штраф повышается до 200 тысяч рублей, а срок - до шести лет. Также вводятся обязательные работы на срок до 480 часов.

В случае наступления летального исхода из-за употребления "спайса" распространителя ждет лишение свободы сроком до восьми лет, либо пять лет принудительных работ.

Добавим, что в Москве собираются открыть инновационную лабораторию, в которой будут определять новые виды наркотиков. Сейчас она работает в тестовом режиме.

В лаборатории установят современное аналитическое оборудование, которое позволит проводить химико-токсикологическое исследование новых наркотиков. Также здесь будут проводить экспертизы лиц, подозреваемых в употреблении наркотиков. Мощности лаборатории хватит и для оказания медицинской и реабилитационной помощи людям, пострадавшим от наркотического отравления.