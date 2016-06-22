Госдума поддержала запрет генно-модифицированных продуктов в России

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий выращивать и разводить генно-модифицированные растения и животных в России. В третьем чтении документ будет рассмотрен 24 июня.

В документе предлагается регистрировать ввозимые в страну генно-инженерно-модифицированные организмы, предназначенные для выпуска в окружающую среду, а также продукцию, полученную с применением таких организмов.

Запрет не коснется только создания организмов для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ.

При этом в Кодекс об административных правонарушениях добавят статью о нарушениях в области генно-инженерной деятельности. Размер штрафа для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, министерство сельского хозяйства разрабатывает систему мониторинга воздействия ГМО продуктов на человека и окружающую среду. Ведомство определит порядок контроля за производителями такой продукции. В случае вредного воздействия ГМО на человека, животных, растений или окружающую среду производителю запретят продажу и производство продукта. Систему мониторинга разработают согласно постановлению правительства РФ от 2013 года. Ее должны запустить с июля 2017 года.