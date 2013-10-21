Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября 2013, 21:10

Политика

Административные комиссии префектуры ТиНАО наделят новыми полномочиями

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные депутаты обсудили законопроект о расширении полномочий административных комиссий префектур Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы по делам об административных правонарушениях, информирует пресс-служба Московской городской Думы.

"Отсутствие на территории поселения управы района и, следовательно, административной комиссии управы района создает условия для освобождения виновных лиц от установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.


В прошлом году префект ТиНАО образовал административную комиссию префектуры.

Сейчас депутаты предлагают наделить полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях соответствующую административную комиссию префектуры.

Сайты по теме


законопроекты префектуры законы депутаты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика