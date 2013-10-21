Административные комиссии префектуры ТиНАО наделят новыми полномочиями

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные депутаты обсудили законопроект о расширении полномочий административных комиссий префектур Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы по делам об административных правонарушениях, информирует пресс-служба Московской городской Думы.



"Отсутствие на территории поселения управы района и, следовательно, административной комиссии управы района создает условия для освобождения виновных лиц от установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.



В прошлом году префект ТиНАО образовал административную комиссию префектуры.

Сейчас депутаты предлагают наделить полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях соответствующую административную комиссию префектуры.