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Экономика

20 ноября 2013, 13:19

Мосгордума одобрила увеличение налогов на нежилые помещения

законопроекты Мосгордума налоги законы недвижимость

Мосгордума одобрила новую налоговую ставку для торговых объектов

Мосгордума на заседании в среду приняла в 1 чтении изменения в закон "О ставках налога на имущество физических лиц". Платить больше придется собственникам нежилых помещений, стоимость которых превышает 1 миллион рублей.

Согласно документу, с 1 января 2014 года для расчета налога на имущество физических лиц в Москве стоимость объектов по БТИ (инвентаризационная стоимость) будет умножаться на коэффициент-дефлятор.

Так, ставка налога в отношении нежилых помещений стоимостью до 300 тысяч рублей составит 0,1 процента, до 500 тысяч рублей - 0,3 процента и 0,6 процента для помещений стоимостью до 1 миллиона рублей.

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Для недвижимости стоимостью свыше до 1,5 миллионов рублей ставка вырастет до 1,2 процентов, а владельцам помещений стоимостью выше этой суммы придется заплатить уже 2 процента.

В законопроекте отмечается, что ставка налога на жилые помещения не превысит 0,75 процентов. При этом сохранятся все социальные льготы для москвичей.

Отметим, в настоящее время ставки налога на имущество физлиц в столице зависят от суммарной инвентаризационной стоимости имущества (домов, квартир, гаражей, других жилых и нежилых помещений).

Предполагается, что дополнительные доходы столичного бюджета в 2015 году от увеличения ставок налога составят 5 миллионов рублей.

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