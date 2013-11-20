Мосгордума одобрила новую налоговую ставку для торговых объектов

Фото: m24.ru

Мосгордума на заседании в среду приняла в первом чтении изменения в закон "О налоге на имущество организаций", повышающий налог для владельцев объектов торгового значения в Москве.

Согласно законопроекту, с 2014 года налоговая ставка для объектов площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, расположенных на земле для торгового назначения, составит 0,9 процента. Сам налог будет рассчитываться по кадастровой (рыночной) стоимости объекта.

Всего в столице около 2 тысяч зданий, попадающих под новый закон. При этом законопроект распространится и на иностранные компании.

"Повышение налогов не затронет арендаторов и потребителей" – подчеркнул глава департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников.

По его словам, владельцы таких объектов не смогут переложить налоговую ответственность на арендатора, так как долгосрочные договоры не позволят повысить арендную ставку.

Решетников отметил, что для владельцев помещений будут сохранены все льготы. При этом введен ряд новых льгот для организаций, оказывающих медицинские и образовательные услуги или занимающихся наукой по госзаказу. Также налоговый вычет в размере 300 квадратных метров площади будет введен для предприятий малого бизнеса.

Ожидается, что благодаря закону дополнительные поступления от налогов в бюджет Москвы в 2014 году составят 17 миллиардов рублей.

При этом со временем планируется поднять ставку налога до 1,5 процентов. Тогда в бюджет города будет дополнительно поступать до 50 миллиардов рублей.

Данный законопроект должен стать толчком для развития градостроительной деятельности за пределами центра города. Также введение новых правил обяжет владельцев зданий использовать занимаемую территорию на полную мощность.

Ранее проект закона был внесен в первоочередном порядке мэром Москвы и одобрен на совместном заседании бюджетно-финансовой комиссии и комиссии по государственной собственности и землепользованию.