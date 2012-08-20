Наказание за спаивание детей могут ужесточить

ИТАР-ТАСС

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за спаивание детей и подростков.

Предлагается внести изменение в статью 151 УК РФ, предусматривающее наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя с применением насилия или с угрозой его применения. Сейчас в законе не предусмотрена нижняя планка наказания.

Также законопроект дополняет статью 171.1 УК РФ положением, предусматривающим установление ответственности за производство, приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта немаркированного алкоголя, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, законопроект вносит поправки в часть 1 статьи 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые увеличат срок давности привлечения к административной ответственности лиц, нарушивших законодательство в сфере производства и оборота алкогольной продукции.