В Подмосковье будут штрафовать за продажу безалкогольных энергетиков подросткам

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Московская область рассмотрит законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков, сообщил M24.ru зампред комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Мособлдумы Николай Черкасов. Кроме того, продажу всех энергетиков областные депутаты хотят запретить в детских, образовательных и медицинских организациях, а также в местах культурно-массовых мероприятий. Штрафы за продажу таких напитков могут достигнуть 150 тысяч рублей. Депутат пояснил, что действие документа распространится на безалкогольные энергетические напитки, такие, как Red Bull, Adrenaline Rush и другие.

Согласно тексту законопроекта, внесенного в Мособлдуму, если продавец отпустит с прилавка безалкогольный энергетик несовершеннолетнему, он будет обязан заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит денежное наказание от 100 до 150 тысяч рублей.

В документе также прописан полный запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков. Штраф за их распространение составит от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц, 300-500 тысяч рублей - для юридических.

"26 февраля Мособлдума будет рассматривать законопроект в первом чтении, - отметил Черкасов. - До этого проект уже обсуждался в комитетах Мособлдумы, было совещании с производителями этих напитков, слабоалкогольных и безалкогольных, а также с участием Роспотребнадзора".

По словам депутата, Московская область тщательно продумывает все риски и потери в случае принятия закона, так как производство энергетиков сосредоточенно по большей части на территории области. "Но то, что мы будем это принимать, сомнений практически нет. Все в один голос говорят, что мы на верном пути, такие изменения нужны", - добавил он.

Глава комиссии добавил, что сейчас необходимо продумать механизм реализации законопроекта, в частности, как будет осуществляться контроль над продажей энергетиков. "Такая практика отработана в 34 регионах России, этот опыт рассматриваем, чтобы не допустить ошибок", - пояснил Черкасов.

В Москве столичные депутаты пока говорят только о запрете продажи алкоэнергетиков, рассказал M24.ru глава комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников. Напомним, в начале этой недели фракция "Единая Россия" внесла в столичный парламент законопроект о запрете продажи энергетических напитков, содержащих алкоголь. Суммы штрафов составят от 50 до 200 тысяч рублей. Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов добавил, что город рассмотрит запреты на продажу безалкогольных энергетиков после анализа подмосковного опыта.

Как ранее сообщало M24.ru, в Москве и Московской области продажу алкогольных энергетиков могут запретить уже в апреле. Парламенты двух регионов договорились действовать параллельно. Напомним, алкогольные энергетики - это слабоалкогольные напитки, которые содержат кофеин и другие тонизирующие компоненты. К ним относятся такие известные марки как Jaguar, Red Devil, Strike.

В 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии готовят еще один законопроект, который приравнивает даже безалкогольные энергетические напитки к спиртному.

Анатолий Федотов