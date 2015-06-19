Госдума одобрила перенос парламентских выборов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе думских выборов с декабря на сентябрь 2016 года. За его принятие проголосовали 339 депутатов, против – 101, один воздержался.

Документ вносит изменения в Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", согласно которым выборы Госдумы седьмого созыва будут проводиться 18 сентября 2016 года.

Кроме того, законопроект предполагает, что парламентарии Госдумы шестого созыва, которые не будут переизбраны, сохранят до декабря зарплату, депутатскую неприкосновенность и прочие гарантии.

Инициировали законопроект лидеры трех фракций – Владимир Васильев от "Единой России", Владимир Жириновский от ЛДПР и Сергей Миронов от "Справедливой России", а также спикер Сергей Нарышкин. Инициатива переноса выборов связана с бюджетным процессом. "Мои аргументы сводятся к тому, что новый бюджет 17-го года должны рассматривать, принимать и отвечать за него уже депутаты седьмого созыва", – отметил Нарышкин.

Кроме того, таким образом, они совпадут с единым днем голосования, который сейчас назначен на второе воскресенье сентября. Обычно единый день голосования в год, когда проводились выборы в Государственную думу, переносили на декабрь.

Добавим, что 24 июля Совет Федерации направит в Конституционный суд обращение по поводу переноса выборов в Госдуму.