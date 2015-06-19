В Уголовный кодекс могут включить статью о сексуальных домогательствах

В УК может появиться статья о сексуальных домогательствах

В Уголовном кодексе РФ может появиться статья о сексуальных домогательствах. Ввести наказание предложили члены Ассоциации адвокатов России. Они уже направили документ в Федеральное собрание, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас права тех людей, к кому противоположный пол проявляет слишком пристальное внимание, защищены статьей УК, но юристы считают, что она не имеет ничего общего с реалиями. По их мнению, некоторые случаи сексуальных домогательств не подпадают под юридические нормы.

У документа есть и противники, которые указывают на слишком вольную трактовку закона. Они опасаются, что в таком случае даже брошенный на девушку взгляд можно будет истолковать как сексуальное домогательство.

В Госдуме отметили, что рассмотрят предложение, но оно требует детальной проработки, поскольку от назойливого внимания страдают не только женщины, но и мужчины.

Напомним, ранее московский метрополитен отказался от идеи запускать отдельные вагоны для женщин с детьми, пожилых людей и инвалидов.

Практика "женских" вагонов применяется в метрополитенах некоторых исламских стран. В частности, такие вагоны есть в Дубае, Каире, Алжире, Куала-Лумпуре.

Кроме того, специальные вагоны, предназначенные для защиты женщин от сексуальных домогательств, курсируют в Бразилии, Китае, Южной Корее, Индии. При желании женщины могут пользоваться и обычными вагонами, а вот мужчин, занимающих места в "дамских" вагонах, как правило, штрафуют.