Кабмин отказался принять закон об отдельном наказании для догхантеров

Правительство не приняло закон о введении наказания для догхантеров

Правительство России отказалось принять законопроект, предусматривающий особенное наказание для догхантеров, сообщает телеканал "Москва 24".

По мнению экспертов, уже действующие правила вполне способны остановить живодеров. Городская охота на животных может попадать под такие статьи Уголовного кодекса, как "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" или "Экоцид".

Отметим, что в последнее время конфликт между собаководами и догхантерами обострился. Последние заявляют, что защищают людей от опасных животных, но при этом зачастую они травят или отстреливают безобидных домашних собак.

За последние полгода по статье "Жестокое обращение с животными" осудили 29 человек, хотя резонансных случаев больше.

Например, в апреле этого года неизвестные отравили собак около студии "Союзмультфильм". Трупы трех собак сотрудники студии нашли утром, когда пришли на работу. По их словам, животные были талисманами "Союзмультфильма" и никогда не нападали на людей.

Похожий случай произошел в 2014 году в Бирюлеве: там отравили около 10 собак, подозрение пало на догхантеров.

Отметим, что жестокое обращение с животными карается штрафом или лишением свободы сроком до двух лет.