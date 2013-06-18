В Мосгордуму внесен законопроект о введении рабочих виз для мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

В Мосгордуму внесен проект поправок в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", вводящих рабочие визы для трудовых мигрантов, приезжающих в страну более чем на 90 дней. Как рассказал M24.ru автор документа, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, если законопроект будет одобрен столичным парламентом, его внесут на рассмотрение Госдумы. По его словам, норма о рабочих визах не должна касаться только стран - участниц Таможенного союза, то есть Белоруссии и Казахстана.

Клычков отметил, что в первую очередь ужесточение правил въезда в страну направлено на регулирование численности гастарбайтеров из Средней Азии. "Существующее законодательство не способствует формированию цивилизованного рынка труда мигрантов. Выходцы из стран Центральной Азии зачастую ищут работу по теневым диаспоральным денежным каналам, которые зачастую контролируются преступными структурами, и, соответственно, иностранные работники становятся жертвами подобных структур", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, коммунисты предлагают увеличить страховые взносы для мигрантов. "В 2014 году дополнительный тариф устанавливается в размере 15%, а в 2015 и последующие годы дополнительные тарифы составят 30%. Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели - работодатели, использующие труд иностранных граждан, - будут иметь достаточно времени для адаптации к новым условиям", - отмечается в сопроводительной документации к законопроекту.

По мнению Клычкова, повышенные взносы заставят работодателей отказаться от труда гастарбайтеров в пользу граждан России. Депутат отметил, что россияне готовы работать в Москве даже в сфере ЖКХ, в том числе дворниками, но только при условии достойной оплаты и наличия социального пакета. "Однако демпинг со стороны иностранцев не позволяет этого сделать", - сказал он.

Напомним, ранее и.о. заммэра Петр Бирюков заявлял, что в рамках создания в каждом районе города ГБУ "Жилищник" планируется принимать на работу только дворников-россиян и платить им не менее 33,8 тысяч рублей. Бирюков также заявил, что для сезонных рабочих из провинции будут строить гостиницы.

Между тем коллеги Клычкова - депутаты-единоросы - пока не готовы сказать, поддержат ли они идею рабочих виз для мигрантов. Спикер Мосгордумы Владимир Платонов и глава комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев заявили M24.ru, что проект нужно вначале обсудить на заседании комиссии.

Если документ будет принят, он вступит в силу 1 января 2014 года. Напомним, фракция КПРФ Госдумы еще в апреле этого года вынесла идею рабочих виз для мигрантов на общественное обсуждение и обещала в ближайшее время внести соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента.

Ранее предложение ввести загранпаспорта внутри СНГ озвучил президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию 2012 года. Эту инициативу поддержал и Сергей Собянин. "Ужесточение визового режима, введение иностранных паспортов я полностью поддерживаю – это нужная мера для того, чтобы навести порядок в этом огромном миграционном потоке", - добавил он. Московские власти также предложили установить въезд для мигрантов только по загранпаспортам.