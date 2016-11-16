Псевдоломбарды пользуются упрощенной схемой налогообложения – эксперт

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Владельцы так называемых псевдоломбардов пользуются упрощенной схемой налогообложения. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил президент "Лиги ломбардов" Михаил Унксов.

Как пишет "Коммерсантъ", до конца этого года в Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому реестр ломбардов будет находиться на контроле у Банка России. В настоящий момент половина из примерно восьми тысяч зарегистрированных в стране ломбардов фактически не ведет свою деятельность.

"Почти половина ломбардов прекратила свою деятельность, потому что не справилась с бизнесом. Сейчас действует так называемая группа псевдоломбардов, занимающаяся закупками и комиссионными магазинами. Опасность этих ломбардов заключается в том, что они не находятся под регулированием Центробанка и могут пользоваться упрощенной системой налогообложения", – отметил эксперт.

"Псевдоломбарды могут предлагать населению более низкую процентную ставку, тем самым выдавливая с рынка легитимные организации. Затраты таких псевдоломбардов, как правило, меньше, чем расходы зарегистрированных заведений", – добавил президент "Лиги ломбардов".

Сегодня учет ломбардов ведется только в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Идею создания профильного реестра при Центробанке поддержали бизнесмены отрасли в надежде на то, что это будет способствовать борьбе с "серыми" ломбардами.