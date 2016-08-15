Пособие по безработице могут увеличить в два раза в 2017 году

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Правительство России планирует в два раза увеличить пособие по безработице в 2017 году. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить на 2017 год минимальную величину пособия по безработице в размере двух тысяч рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере восьми тысяч рублей" – говорится в документе.

Сейчас документ проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.

В 2016 году минимальный размер пособия по безработице составляет 850 рублей, максимальный – 4,9 тысячи рублей.