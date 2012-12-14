Госдума одобрила законопроект – ответ на "закон Магнитского"

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный в качестве ответа на принятый конгрессменами США "закон Магнитского".

Законопроект "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ" был внесен в Госдуму председателем палаты Сергеем Нарышкиным и лидерами всех четырех парламентских фракций.

Согласно законопроекту, предлагается запретить въезд на территорию страны гражданам США, которые совершили преступления в отношении россиян, находящихся за рубежом, или причастным к их совершению.

В эту категорию предлагается также отнести госслужащих, способствовавших освобождению от ответственности преступников; а также лиц, вынесших несправедливые приговоры в отношении россиян, и тех, кто осуществляет их необоснованное юридическое преследование.

Помимо этого, законопроект предусматривает арест на территории России финансовых и иных активов граждан США, которым запрещен въезд на территорию страны, и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

В отношении иностранца принимается решение о нежелательности его пребывания в Российской Федерации, в том числе если этот гражданин включен в список граждан США, которым запрещается въезд на территорию России.

Список составляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области иностранных дел. В отношении граждан, включенных в него, устанавливается запрет распоряжаться имуществом, находящимся на территории России, а также приостанавливается деятельность находящихся под их контролем юридических лиц. Кроме того, приостанавливаются их полномочия в советах директоров и иных органах управления организаций.

Ожидается, что законопроект будет принят во втором и третьем окончательном чтении Госдумы на следующей неделе, после чего будет направлен в Совет Федерации. Он вступит в силу после подписания его президентом России с 1 января 2013 года, сообщает "Интерфакс".