Королева Великобритании подпишет законопроект о Brexit в ближайшие дни

Фото: Chris Jackson/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Королева Великобритании Елизавета II подпишет билль о начале процедуры Brexit в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Выступая 14 марта в Палате общин премьер-министр Тереза Мэй подчеркнула, что законопроект, который запустит процесс выхода страны из Евросоюза, успешно рассмотрели в обеих палатах британского парламента и вскоре он будет официально одобрен королевой.
Тереза Мэй также отметила, что все происходит в соответствии с тем планом Brexit, который был намечен премьер-министром полгода назад.
Теперь утвержденный обеими палатами парламента билль поступит на подпись королеве Елизавете II, после чего приобретет статус закона, и Тереза Мэй получит право запустить процедуру Brexit де-юре. Процесс выхода Великобритании из Евросоюза официально начнется в последнюю неделю марта 2017 года.
Ранее о том, что Великобритания покинет Евросоюз до конца марта 2019 года, заявил британский премьер по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Он призвал депутатов парламента поддержать законопроект о выходе страны из ЕС. Дэвис отметил, что такое решение было принято народом в июне 2016 года.