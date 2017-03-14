Королева Великобритании подпишет законопроект о Brexit в ближайшие дни

Фото: Chris Jackson/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Королева Великобритании Елизавета II подпишет билль о начале процедуры Brexit в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

Выступая 14 марта в Палате общин премьер-министр Тереза Мэй подчеркнула, что законопроект, который запустит процесс выхода страны из Евросоюза, успешно рассмотрели в обеих палатах британского парламента и вскоре он будет официально одобрен королевой.

Тереза Мэй также отметила, что все происходит в соответствии с тем планом Brexit, который был намечен премьер-министром полгода назад.