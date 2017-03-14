Форма поиска по сайту

14 марта 2017, 18:32

Политика

Королева Великобритании подпишет законопроект о Brexit в ближайшие дни

Фото: Chris Jackson/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Королева Великобритании Елизавета II подпишет билль о начале процедуры Brexit в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

Выступая 14 марта в Палате общин премьер-министр Тереза Мэй подчеркнула, что законопроект, который запустит процесс выхода страны из Евросоюза, успешно рассмотрели в обеих палатах британского парламента и вскоре он будет официально одобрен королевой.

Тереза Мэй также отметила, что все происходит в соответствии с тем планом Brexit, который был намечен премьер-министром полгода назад.

14 марта парламент Великобритании одобрил законопроект о выходе страны из Евросоюза и наделил премьер-министра Терезу Мэй полномочиями запустить данную процедуру.

Теперь утвержденный обеими палатами парламента билль поступит на подпись королеве Елизавете II, после чего приобретет статус закона, и Тереза Мэй получит право запустить процедуру Brexit де-юре. Процесс выхода Великобритании из Евросоюза официально начнется в последнюю неделю марта 2017 года.

Ранее о том, что Великобритания покинет Евросоюз до конца марта 2019 года, заявил британский премьер по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Он призвал депутатов парламента поддержать законопроект о выходе страны из ЕС. Дэвис отметил, что такое решение было принято народом в июне 2016 года.

