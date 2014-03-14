Операторов связи обяжут оповещать россиян о чрезвычайных ситуациях

Фото:ИТАР-ТАСС

В Минкомсвязи России подготовили законопроект, обязывающий всех операторов связи информировать граждан о чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба министерства.

"Указанные изменения позволят создать условия для гарантированного доведения до населения информации об угрозах ЧС в зоне экстренного оповещения, а также в целом расширяют возможности существующей системы экстренного оповещения за счет использования ресурсов сетей и инфраструктуры операторов связи", - говорится в сообщении.

В частности, законопроект возлагает на операторов экстренное оповещение пользователей об угрозе ЧС, а также их информирование о приемах и способах защиты в разных ситуациях.

Кроме того, предлагается расширяется перечень государственных органов, по требованию которых редакции СМИ обязаны размещать информацию экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время сотовые операторы вправе рассылать такие сообщения по своему усмотрению. Вместе с тем, идея оповещения о ЧС уже нашла поддержку у столичных властей.

Так, в 2014 году в Москве планируют запустить SMS-рассылку "Emergency", с помощью которой жителей столицы будут оповещать об экстренных ситуациях в городе. Доступна такая услуга будет для тех, кто уже подписан на городскую рассылку.

В настоящее время для скачивания доступны 7 мобильных приложений: "Мобильная приемная" (портал "Наш город"), "Портал госуслуг", "Парковки Москвы", "Транспорт Москвы", "Туристический портал", "ЖКХ Москвы", "Узнай Москву".

Кроме того, для москвичей работает свыше 30 коммуникационных и SMS-сервисов, в том числе подписка на штрафы ГИБДД, оплата парковки и услуг ЖКХ, информирование о проходе в школу или отключении горячей воды.