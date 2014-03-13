Несдавших экзамены девятиклассников лишат аттестатов

Фото: ИТАР-ТАСС

Рособрнадзор предлагает не допускать до учебы в старшей школе девятиклассников, не сдавших обязательные государственные аттестационные экзамены по русскому языку и математике, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России Сергей Кравцов.

"С этого года государственная итоговая аттестация учеников девятых классов входит в штатный режим. Весной в ней примут участие порядка 1,3 миллиона человек. Обязательные предметы - русский язык и математика, без их успешной сдачи аттестат об окончании основной школы не получить. Поэтому ни в десятый класс, ни в профтехучилища таких учеников принять не смогут", - приводит слова Сергея Кравцова "Российская газета".

Получившим "неуд" дадут возможность пересдать экзамен. Если школьник завалит и пересдачу, то аттестат ему не выдадут.

В настоящее время Рособрнадзор разрабатывает документ, который определит судьбу проваливших экзамены девятиклассников. Вариантов несколько: либо оставят на второй год, либо отправят на самоподготовку.