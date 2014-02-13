Форма поиска по сайту

13 февраля 2014, 19:19

Политика

Число проживающих в квартире ограничат в зависимости от площади жилья

Фото: m24.ru

Собственникам жилья запретят прописывать в нее людей сверх учетной нормы. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение Госдумы глава комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Кроме того, предлагается ограничить число проживающих в квартире в зависимости от площади жилья.

При этом исключение могут сделать для членов семьи владельца и несовершеннолетних детей, которые вселяются к родителям.

Пользование квартирой должно осуществляться с учетом соблюдения прав и интересов соседей и других проживающих в ней лиц, а также требований законодательства, пожарной безопасности, экологических и санитарно-гигиенических.

В пояснительной записке говорится, что данный законопроект ориентирован, на борьбу с массовыми регистрациями по одному месту проживания - с институтом фиктивной регистрации.

Добавим, столичные власти намерены разрешить прописку на дачах Новой Москвы. Для этого жители должны будут перевести свой участок из категории земель сельхозназначения в категорию индивидуального жилого строительства.

Садоводческим товариществам разрешат вступать в состав ближайших населенных пунктов. Первые дачные поселки могут войти в состав городов и поселений уже к 2018 году.

