Депутаты предлагают отпускать подсудимых на похороны родных

Фото: ИТАР-ТАСС

Законопроект, разрешающий на короткий срок выпускать из заключения находящихся под стражей или под домашним арестом на похороны родных, внесен в Госдуму.

"Законопроект направлен на предоставление подозреваемому (обвиняемому, подсудимому), в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, возможности выезда из следственного изолятора или места отбывания домашнего ареста в связи со смертью или тяжелым заболеванием близкого родственника", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В законопроекте о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" оговорен срок, на который можно будет оставить место заключения - до двух суток, не считая времени в пути.

При этом вопрос об использовании такого права в каждом случае должен решаться в индивидуальном порядке, передает "Интерфакс".

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, он подготовлен "в целях дальнейшей гуманизации уголовно-процессуального законодательства".