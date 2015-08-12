Коллекторов могут привлечь к ответственности за ночные звонки и угрозы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В Госдуме намерены заняться вопросом коллекторских агентств. Их деятельность планируют отрегулировать с помощью нового законопроекта, сообщает Агентство "Москва". Документ предусматривает ответственность коллекторов за угрозы и звонки в нерабочее время.

"Должны быть жесткие правовые рамки и жесткая ответственность. Особенно в тех случаях, когда надоедают постоянными звонками, тем более в нерабочее время или угрожают расправой", – заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков.

Начать разработку законопроекта Аксаков планирует в осеннюю сессию Госдумы.

Ранее m24.ru сообщало, что Общероссийский народный фронт подготовил законопроект, согласно которому коллекторам запретят слишком частые звонки должникам. Если организации будут напоминать о долге чаще четырех раз в день, они рискнут нарваться на штраф в 100 тысяч рублей. Это должно несколько облегчить участь тех, кто не в состоянии заплатить.

Кроме того, коллекторов будут обучать основам психологии и педагогики. Особые навыки будущим коллекторам станут прививать в Финансовом университете при правительстве России и в Московском финансово-юридическом университете, где откроется даже отдельная специальность.

Также в России усилят борьбу с незаконными методами взыскания долгов с заемщиков банков и микрофинансовых организаций. Соответствующее поручение Совет безопасности дал руководителям Центробанка и МВД.

Теперь эти ведомства будут обмениваться сведениями о нарушениях при взыскании розничных долгов, и МВД будет возбуждать уголовные дела.

Многие граждане жалуются на незаконные методы работы сборщиков долгов. В частности, некоторые коллекторы портят имущество должников, заливают клеем дверные замки и бьют стекла в окнах.