Госдума приняла в первом чтении законопроект о любительской рыбалке

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о правилах любительской рыбалки. Согласно инициативе, любители рыбалки смогут получить "именное разрешение рыболова", предоставляющее право на вылов ценных видов рыб. Размер госпошлины за выдачу такого разрешения составит 200 рублей, а ставка сбора за каждый объект водных биоресурсов - от 35 рублей до 476 рублей за штуку. Также законопроектом вводится суточная норма добычи рыбы на одного человека.

При этом граждане могут свободно и бесплатно заниматься любительской рыбалкой на водных объектах общего пользования. Плата будет взиматься лишь при ловле в рекреационных рыболовных хозяйствах ценных и особо ценных видов рыб, а также при использование сетей. Кстати о сетях, в случае принятия закона, их предлагается продавать только при наличии у предпринимателей разрешения на вылов водных биоресурсов или при оформлении любителем именного разрешения. Также будет запрещена продажа так называемых электроудочек всех типов.

Напомним, что законопроект "О любительском рыболовстве" был внесен в Госдуму правительством России в конце прошлого года. Заключенное в нем положение о 10-процентной доле водных объектах, предоставленных для ведения платного любительского рыболовства, подверглись жесткой критике со стороны общественности. В апреле комитет Госдумы по природным ресурсам предложил правительству доработать инициативу. Для учета мнения всех заинтересованных сторон была создана рабочая группа, куда вошли депутаты, представители Минприроды и активисты общественных организаций.