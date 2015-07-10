Осенью в столице планируют ввести "тихий час" при ремонте квартир

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Осенью в столице могут ввести "тихий час" в жилых домах. Соответствующий законопроект планирует принять Мосгордума в окончательной редакции осенью этого года, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова, закон запрещает шумные ремонтные работы в жилых домах в определенные часы днем.

"Мы планируем договориться с полицией о разграничении полномочий, где они будут работать с нами. Мы надеемся, что соглашение все-таки будет подписано", – сказал Семенников. Он добавил, что москвичи сами определят границы "тихого часа" в рамках проекта "Активный гражданин".

Напомним, что Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о введении "тихого часа" в жилых домах в дневное время.

Согласно документу, запрещается проведение шумных ремонтных работ в жилых домах с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00. Штраф за нарушение "тихого часа" как днем, так и ночью для граждан составит от 1 до 2 тысяч рублей для должностных лиц - от 4 до 8 тысяч, для юрлиц - от 40 до 80 тысяч.

Ко второму чтению в документ предлагается внести поправку о "дне тишины", предполагающую полный запрет на шумные ремонтные работы в многоквартирных домах по воскресеньям. Также внесена поправка, разрешающая проводить ремонтные работы до 20.00.

Напомним, что закон о тишине действует в столице с 2002 года. Согласно этому документу, нарушать покой граждан нельзя с 23.00 до 7.00. Жаловаться на шум можно в полицию. Таким образом, если новый законопроект будет принят, тем, кто делает ремонт, отведут на восемь часов в сутки меньше на шумные работы.

Москвичи в прошлом году высказались за ужесточение городского закона "О тишине" в рамках голосования на проекте "Активный гражданин". 69 процентов опрошенных считают, что шумные работы в домах должны вестись с 9.00 до 19.00, а не с 7.00 до 23.00, как сейчас.

Отметим, с июля 2014 года "тихий час" действует в Подмосковье. Днем там запрещено шуметь с 13 до 15 часов. Вечером и ночью покой окружающих нельзя нарушать с 21.00 до 8.00 в будни, а также с 22.00 до 10.00 в выходные.

Штрафы за нарушения этих правил для физических лиц в области составляют от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных – от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 до 50 тысяч рублей.