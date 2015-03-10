Открывающих дело предпринимателей освободят от налогов на 2 года - Собянин

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Столичное правительство одобрило законопроект об установлении налоговых каникул для бизнеса в Москве.

Воспользоваться режимом налоговых каникул (налоговая ставка 0%) смогут впервые зарегистрированные московские предприниматели, использующие упрощенную или патентную систему налогообложения. Законопроектом предусматривается более 40 видов деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых применяется нулевая налоговая ставка.

Ранее сообщалось, что налоговые каникулы распространятся на 30 видов деятельности.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Максима Решетникова, принятый законопроект позволит поддержать экономическую активность малого бизнеса, а также создать новые рабочие места.

Глава ведомства сообщил, что экономическая активность в городе сохраняется на хорошем уровне. Всего в Москве 6,6 миллиона человек трудоспособного населения, из них 3,2 миллиона работают в крупных организациях, 3,4 миллиона - люди, занятые в малом и среднем бизнесе.

Кроме того, количество вновь зарегистрированных предпринимателей за 2014 год увеличилось на 28 тысяч, что в 4,5 раза больше, чем в среднем по России.

Ранее Владимир Путин подписал закон о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей. С 1 января 2015 года для начинающих бизнесменов на два года вводится нулевая налоговая ставка. Региональные власти смогут вводить нулевую налоговую ставку для новых ИП с 2015 до 2020 года. Такая ставка может быть применена в производственной, социальной и научной сферах.

Напомним, Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию потребовал улучшить условия для ведения бизнеса в России. Президент заявил, что предприятия малого бизнеса, которые себя хорошо зарекомендовали, не нуждаются в проверках и предложил ввести "надзорные каникулы" для малого бизнеса. Если предприятие в течение трех лет работает без нареканий, от его проверок в последующие три года можно отказаться, считает Путин.