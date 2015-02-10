Госдума не будет возвращать мат в кино

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Госдума не будет рассматривать поправки к закону, запрещающему использование матерной лексики в фильмах. Об этом заявил глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин.

"С этой темой, слава богу, покончено, она закрыта, президент поставил точку в этом вопросе", - приводит слова Говорухина ТАСС.

При этом режиссер добавил, что в ближайшие дни планирует встретиться с руководством Минкультуры, чтобы обсудить ряд будущих проектов.

Ранее российские режиссеры подготовили письмо с поправками в закон об использовании нецензурной лексики в кино. Они просили разрешить использовать мат в исключительных случаях.

Документ подписали Никита Михалков, Карен Шахназаров, Сергей Мирошниченко, Олег Табаков, Владимир Хотиненко и Федор Бондарчук. Как считают режиссеры, "иногда мат необходим для более реалистичного показа негативных проявлений общественной жизни".

Закон об использовании нецензурной лексики в художественных произведениях вступил в силу 1 июля 2014 года. В настоящее время прокатное удостоверение картинам с нецензурной лексикой не выдается. За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей.