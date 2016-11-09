Госдума одобрила единовременную выплату военным пенсионерам

Депутаты Госдумы одобрили единовременную денежную выплату в пять тысяч рублей военным пенсионерам. Соответствующую поправку в действующий законопроект внесли депутаты от "Единой России".

По словам главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, на выплату военным пенсионерам потребуется примерно пять миллиардов рублей.

Во вторник, 8 ноября, Владимир Путин поручил кабинету министров распространить действие законопроекта о единовременной денежной выплате на военных пенсионеров и приравненных к ним граждан. Президент подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с председателем правительства. По его словам, необходимые для выплат средства в бюджете есть.

Ранее сообщалось, что единовременную выплату в пять тысяч рублей получит большинство пенсионеров, но только некоторые категории военных.

По закону, право на получение пособия имеют граждане, которые получают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Как отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец, пенсионная система военных имеет свои особенности, и право на получение единовременной выплаты имеют лишь те военные пенсионеры, которые получают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

