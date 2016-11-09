Госдума одобрила штрафы за ненадлежащее содержание газового оборудования

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

За нарушение правил содержания газового оборудования начнут штрафовать. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении, сообщает Агентство "Москва".

К такому решению привела трагическая череда взрывов бытового газа в Ярославле, Рязани, Иваново, поселке Ильинское Ивановской области и Хасавюрте.

Так, за нарушение требований к качеству выполнения работ или отсутствие работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования предусмотрены штрафы для граждан в размере от одной до двух тысяч, для должностных лиц – от пяти до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 до 100 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы установят за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования.

При повторном нарушении предлагается установить штрафы от двух до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 до 40 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет для должностных лиц, от 80 до 200 тысяч или административное приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Если нарушение правил эксплуатации привели к аварии или несут угрозу причинения вреда здоровью людей, предусматриваются повышенные штрафы: для граждан на уровне от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 400 тысяч рублей.