Врачей "скорой" могут приравнять к полицейским

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Нападение на сотрудников "скорой помощи" могут приравнивать к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму и размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, поправки предлагается внести в статью 318 Уголовного кодекса "Применение насилия в отношении представителя власти". По мнению авторов законопроекта, это позволит обеспечить защиту жизни и здоровья медицинского персонала "скорой помощи".

"Результатом действия предлагаемых изменений должно стать повышение уровня безопасности сотрудников скорой медицинской помощи, уменьшение оттока специалистов со службы скорой медицинской помощи", – говорится в документе.

Ранее m24.ru сообщало, что для московских медиков создадут программу реабилитации и снижения рисков профессионального выгорания (истощения). Для ее создания объединятся психиатрическая клиническая больница № 4 им. Ганнушкина и федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. Сербского.

Психологическая помощь будет оказываться всем столичным медикам, которым она будет необходима.