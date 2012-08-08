"Российская газета": четверг, 9 августа 2012 года

ФАС возьмется за таблетки

Антимонопольщики запустят компьютерную программу для контроля за аптеками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует запустить специальную систему для контроля отечественного рынка торговли лекарствами. Ее создание ведомство оценило в один миллион рублей. По задумке ФАС, компьютер будет собирать данные обо всех работающих в России аптеках, сетях и компаниях, анализировать товарооборот и долю каждого игрока на рынке и помогать обнаруживать тех, кто занимает доминирующее положение. Все это антимонопольщики делают и сейчас, но информация собирается, что называется, вручную. В антимонопольной службе надеются, что новая информационная система поможет сделать работу эффективнее. Тем более что с конкуренцией на рынке торговли лекарствами дело пока обстоит не так хорошо, как хотелось бы. Новые аптеки, по словам Шаравской, не открываются, во-первых, по чисто экономической причине: людей мало, доходы невысокие, спрос на лекарства хоть и постоянный, но недостаточный, чтобы получать нормальную прибыль. А во-вторых, из-за разнообразных административных барьеров, которые устанавливают местные чиновники, чтобы защитить интересы "своих" компаний. Объем рынка лекарств в России оценивается примерно в 600 миллиардов рублей. На этой "поляне", по данным центра маркетинговых исследований "Фармэксперт", в России сегодня работает около 60-65 тысяч аптечных учреждений.

Юлия Кривошапко, "Российская газета"

Генералы пошли на посадку

Главный военный следователь - о преступниках в погонах

Череда суровых приговоров генералам - одна из примет последних месяцев. Какой криминал сегодня доминирует в силовых структурах? Об этом корреспонденту "РГ" рассказал генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин, заместитель председателя Следственного комитета РФ - руководитель Главного военного следственного управления.

Наталья Козлова, "Российская газета"

Сам себе депутат

Автором закона сможет стать каждый из нас

С весны 2013 года запустят портал, на котором любой желающий сможет выдвинуть свою идею по созданию нового закона или поправкам к старому. Если предложение соберет не менее 100 тысяч голосов, правительство возьмет его в разработку. Это предусмотрено в проекте концепции Российской общественной инициативы. Его подготовило минэкономразвития. К сентябрю документ внесут в правительство, рассказал директор департамента госрегулирования в экономике министерства Алексей Херсонцев. Проект, напоминает он, "вырос" из предвыборной статьи Владимира Путина, посвященной развитию демократии и одного из первых президентских указов. А при его подготовке министерство использовало уже существующий зарубежный опыт. В Евросоюзе аналог российской общественной инициативы существует с весны этого года, в США – с 2012 года, в Великобритании – с лета 2011 года. Российский вариант стал симбиозом зарубежных практик. А подотчетность правительства перед авторами инициатив может быть строже, чем за границей. Рассмотреть идею правительственная комиссия по законотворческой деятельности должна в течение 60 дней после голосования. Если инициатива заслуживает внимания, комиссия даст поручение федеральному органу исполнительной власти, к чьей компетенции относится вопрос, подготовить по нему проект закона – с указанием сроков. Дальше все идет по накатанной схеме – проект закона будет внесен в Госдуму. Если же идея не пройдет правкомиссию, на портале вывесят заключение с объяснением причин отказа.

Елена Кукол, "Российская газета"

Не личное дело

Наших граждан обяжут участвовать во Всероссийской переписи населения

Участие в переписи населения станет обязательным для граждан России. Проект поправок в Закон "О Всероссийской переписи населения" подготовил Росстат. О том, что участие в переписи должно быть обязательным, руководство Росстата говорит давно. Однако в 2002 году, когда принимался закон, либеральная точка зрения одержала верх. Но если первая постсоветская перепись прошла довольно успешно, то перепись 2010 года недосчиталась 3,6 миллиона человек. Из них 1 миллион отказался участвовать в кампании, 2,6 миллиона человек переписчики не смогли застать дома. Конечно, минимальная информация об этих людях получена — были взяты данные о поле и возрасте из административных источников. Но только и всего. В результате портрет российского населения оказался ущербным. Более того, огромное количество людей хоть и приняло участие в переписи, но отказалось отвечать на отдельные вопросы. Чаще всего люди не желали говорить о своей национальной принадлежности - более 2 миллионов человек отказались отвечать либо затруднились. С учетом тех, кто в переписи не участвовал, получается, что государство не знает национальность 5 миллионов 630 тысяч своих граждан. Среди 5,6 миллиона человек, национальность которых для Росстата осталась неизвестна, минимум 4 миллиона, или 80 процентов, - это русские. Радикального уменьшения количества русских не произошло. Их доля даже повысилась. 922 тысячи человек не захотели назвать родной язык, 867 тысяч - сказать, владеют ли они русским языком. 348 тысяч ничего не сказали об источниках средств к существованию. В Росстате понимают, что обязательность участия в переписи частично снимет проблему и в дальнейшем планируют использовать современные технологии сбора информации от населения, например, интернет. Но это потребует денег.

Татьяна Смольякова, "Российская газета"

Евродачники

Купить домик с видом на море за границей сегодня дешевле, чем в Сочи

В этом году особенно ярко проявилось новое увлечение россиян – собственная "дача за границей". Если пять лет назад квартиры, виллы, дома у моря в дальнем зарубежье покупали лишь состоятельные люди, то теперь их приобретают семьи среднего достатка, подчас влезая в кредиты и долги. Есть и такие, кто рассчитывает потом продать зарубежное жилье с прибылью. Из-за кризиса цены на недвижимость во Франции, Испании, Португалии, на Кипре падают стремительно. Но когда-то, надеются "новоселы", они начнут расти! Особенно сейчас популярна Болгария. Здесь, по данным министерства правосудия этой страны, обзавелись жильем уже около 340 тысяч российских собственников. В целом же наши люди, по оценкам зарубежных источников, занимают пятое место по общему объему капиталов, вложенных в недвижимое имущество различных государств Западной Европы. Однако эксперты "Российской газеты" предупреждают, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Покупка домов, квартир с целью дохода и жилья для курортного отдыха в "странах экономкласса" - две разные вещи. И совместить их вряд ли удастся, пояснил "РГ" Геннадий Гудов, директор агентства по продаже зарубежной недвижимости с 9-летним опытом работы. Рынки недвижимости Болгарии, Черногории, Хорватии, Кипра, Таиланда, Испании, Турции, ОАЭ, где россияне наиболее охотно расхватывают "домики у моря", замерли. Там скопилось большое количество нераспроданных и недостроенных зданий.

Татьяна Зыкова, "Российская газета"