08 июня 2016, 21:47

Политика

Невыездных россиян лишат шанса покинуть страну через Белоруссию

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Невыездным россиянам запретят выезжать за границу через Белоруссию. Соответствующий документ готовят компетентные органы России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

Для этого профильные министерства будут обмениваться информацией о должникам, которым запрещен выезд за границу.

В настоящее время россияне могут приезжать в Белоруссию по внутренним паспортам без прохождения пограничного контроля.

Затем гражданин России мог вылететь из Белоруссии в другую страну, поскольку погранслужба этого государства не располагала данными о том, что россиянину запрещен выезд из страны.

Эту лазейку планируют прикрыть, точные сроки реализации инициативы пока неизвестны.

