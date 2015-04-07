Осужденным за нетяжкие преступления разрешили усыновлять детей

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Госдума приняла в третьем чтении закон, отменяющий запрет на усыновление для людей с судимостью за нетяжкие преступления, сообщает Агентство "Москва".

В пояснительной записке к проекту правового акта отмечается, что документ призван обеспечить баланс конституционно значимых ценностей: права на усыновление, установление опеки или попечительства.

Добавим, что усыновлять разрешат тем, кто имел судимость или подвергался уголовному преследованию за преступления небольшой и средней тяжести, но был признан судом не представляющим опасности для жизни, здоровья и нравственности ребенка.

При этом запрет сохранится для тех, кто имеет судимость за особо тяжкие преступления. Соответствующие поправки будут внесены в Семейный кодекс.

Ранее M24.ru сообщало, что за год число устроенных в семьи сирот возросло. В 2011 и 2012 годах разница между количеством выявленных сирот и сирот, устроенных в семьи, составляла 17,8%. В 2013 году – 8%, а в 2014 году впервые число устроенных в семьи сирот на 3,8% превысило число сирот, выявленных в течение года.

Как стать приемными родителями

Кроме того, о сокращении числа детей-сирот заявлял Сергей Собянин. Мэр отметил, что их стало меньше на 20%.