"Российская газета": В России могут появиться "бюро несчастий"

Невидимки ходят рядом

В МВД предлагают создать аналог американских "бюро несчастий"

Аналитики полицейского ведомства считают необходимым организовать систему центров по поиску пропавших детей при Главном управлении уголовного розыска МВД России и подразделений в республиках и регионах. За образец — условный, разумеется, взять центр, созданный в США, в городе Александрия, штат Вашингтон. Там, например, с помощью компьютерных технологий могут предположить внешность пропавшего пятилетнего ребенка даже через пятнадцать лет. И таким образом увеличить шанс на его розыск. Более того, есть предложение создать подразделения в системе уголовного розыска, специализирующиеся только на поиске без вести пропавших людей. По мнению авторов "Дорожной карты", дальнейший розыск исчезнувших граждан должен стать одним из приоритетов для полиции. В МВД России корреспонденту "Российской газеты" рассказали, что самый эффективный способ ускорить поиск без вести попавших людей, а главное — как можно больше возвращать их живыми в семьи, – создать по всей стране единую сеть так называемых бюро регистрации несчастных случаев. Такие "бюро несчастий" уже созданы более чем в трех десятках регионов, в том числе в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, в Нижегородской области.Ежедневно сотрудники дежурной смены бюро обзванивают все столичные медицинские учреждения, чтобы выяснить судьбу попавших туда неизвестных больных или пострадавших. Раз в трое суток сверяется информация бюро и учетов судебно-медицинских моргов. И ежемесячно сюда поступают сведения о людях, похороненных за государственных счет.

Думаете о третьем? Решайтесь!

Государство расширяет помощь семье

Люди,работающие за минимальную зарплату (ниже прожиточного минимума), смогут рассчитывать со следующего года на социальную помощь. А матери, родившие третьего ребенка, – на ежемесячное пособие в семь тысяч рублей до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Правительство одобрило госпрограмму "Социальная поддержка граждан" на 2013–2020 годы. Она предусматривает развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе семьи и детей. Правда, есть в программе пункты, которые еще вызывают сомнение правительства: оставлять ли материнский капитал после 31 декабря 2016 года (официальный срок окончания программы) и что делать с финансированием детского загородного отдыха. Это еще будет обсуждаться отдельно. Общий объем финансирования программы до 2020 года – 42,2 триллиона рублей из федерального, региональных бюджетов, а также из социальных фондов.В программе говорится, что сейчас меры социальной поддержки получают лишь 20 процентов малоимущих граждан, а к 2020 году заботой государства должны быть охвачены все сто процентов бедняков. Также программа предусматривает ремонт домов-интернатов, развитие сети негосударственных социальных учреждений.

На деревню дедушке

Денежные переводы можно будет получить в любом отделении связи Финансы



Почтовые денежные переводы вскоре можно будет получать не в конкретном почтовом отделении, как сейчас, а в любом – по вашему выбору. Для этого адресату надо будет просто-напросто предъявить свой паспорт. Меньше хлопот станет и у отправителя, ему не надо будет уточнять, на какое отделение пересылать деньги. Сейчас примерно по такой же схеме работают банки и многие системы платежных переводов. Впрочем, для масштабного распространения и безопасности новой почтовой услуги потребуются значительные денежные вливания, предупреждают эксперты. Максимальная сумма такого безадресного перевода будет установлена в 500 тысяч рублей. Тариф за пересылку денег привяжут к размеру перевода. Для перевода до 3 тысяч рублей включительно он составит 150 рублей, от 3 до 7,5 тысячи рублей – 300 рублей, от 7,5 до 500 тысяч рублей заплатить надо будет 1,7 процента от суммы, но не более 2 тысяч рублей. Можно будет отправить деньги и с доставкой на дом, что обойдется в 1,5 процента от суммы перевода, но не менее 25 рублей за один перевод. Сейчас почтовые переводы без привязки к конкретному отделению проходят обкатку в рамках пилотного проекта. В нем участвуют почтовые отделения Белгородской, Ростовской, Воронежской, Ленинградской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. В будущем так станут работать большинство почтовых отделений страны. Кроме того, услугу планируется вывести на международный уровень.

Отдыхаем с кулаками

Минюст предлагает дома судить россиян за преступления за границей



Российские граждане смогут привлекать к суду соотечественников за преступное поведение за рубежом. Такую инициативу обнародовал минюст. Допустим, кто-то устроил дебош на заграничном курорте. Согласно законопроекту, опубликованному Министерством юстиции России, пострадавшие получат право обратиться на Родине в суд или прокуратуру с частным обвинением обидчика. Если инициатива пройдет, то мы, выезжая за рубеж, будем увозить не только частичку нашей культуры, но и капельку наших законов. Международного скандала можно не опасаться: мы будем разбираться только между собой. Если пострадавший и преступник наши люди, призвать последнего к ответу можно будет и дома. Отвечать, естественно, человек будет по нашему закону. Как сказано в пояснительной записке министерства юстиции, с учетом правовых позиций Конституционного суда России, "законопроектом предлагается дополнить статью 32 УПК РФ новой частью четвертой, согласно которой уголовные дела частного обвинения о преступлениях, совершенных гражданами РФ в отношении граждан РФ вне пределов Российской Федерации, подлежат рассмотрению мировым судьей, юрисдикция которого распространяется на территорию, на которой проживает обвиняемый или потерпевший".

