Уголовную ответственность за нарушение ПДД ужесточать не будут

Нижняя палата парламента отклонила при рассмотрении в первом чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за нарушение ПДД, в том числе – за вождение в пьяном виде. Ознакомиться с документом можно на сайте Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.

Как отмечается в заключении профильного комитета, установление безальтернативной санкции в виде лишения свободы без учета обстоятельств не позволит индивидуализировать наказание. Кроме того, введение обязательного штрафа в дополнение к лишению свободы "не будет способствовать восстановлению социальной справедливости".

Документ был внесен верховным советом Республики Хакасия. Авторы предлагали ужесточить ответственность в случае нарушения ПДД, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью человека. Кроме того, законопроект устанавливал нижние пределы наказаний в виде лишения свободы от полутора до пяти лет. Сейчас нижний предел срока лишения свободы не установлен, верхний составляет два года. Помимо этого, документ исключал возможность назначения наказания в виде принудительных работ, ограничения свободы и ареста, а также предусматривал обязательное лишение прав. Также предлагалось обязать лиц, нарушивших ПДД в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего погибли два и более человек, выплачивать штраф до 1,5 миллиона рублей В случае нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погибли два и более малолетних или других находящихся в беспомощном состоянии лиц, предполагалось лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

