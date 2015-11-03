Собственникам запретят выселять прописанных в квартире жильцов

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В Госдуме готовят законопроект, который не позволит собственникам выселять из квартиры зарегистрированных в ней жильцов.

Председатель Московской коллегии адвокатов "Тер-Акопов и партнеры" Георгий Тер-Акопов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", в каких случаях будет работать это правило.

"Если пара поженилась и через 2-3 года разводится, а недвижимость была приобретена супругом до брака, жена не будет претендовать на часть площади. Как не имела она права на имущество, так и не будет иметь.

Вопрос в другом. Представьте, что в муниципальной квартире прописаны люди. Часть членов ее приватизируют, а кто-то не хочет в этом участвовать. Сейчас по Жилищному кодексу при продаже квартиры этих прописанных лиц можно просто выселить. Новый закон говорит, что если человек был зарегистрирован в этой квартире, когда она была муниципальной, но не участвовал в приватизации, то никто не имеет права его выселять", – пояснил он.

Эксперт добавил, что также необходимо защитить покупателей жилья. "Человек покупает квартиру и видит, что там прописаны люди. Он рассчитывает, что при смене собственника он сможет их выписать, но оказывается, что они были зарегистрированы в квартире до ее приватизации", – добавил он.

Прописанных жильцов нельзя будет выселить – законопроект

Как пишет "Российская газета", в новом законе предлагается закрепить обязательную госрегистрацию ограничения права собственности на жилье. Таким образом новые собственники приватизированных квартир еще до заключения сделок получат возможность узнать, что в квартире они будут не одни.

