Госдума окончательно приняла закон о погрешности алкотестеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Государственной Думы в третьем, окончательном чтении приняли закон, устанавливающий суммарную погрешность алкотестеров и ужесточающий наказание за вождение в нетрезвом виде. Прямая трансляция заседания идет на официальном сайте Законодательного Собрания.

Согласно тексту закона, состоянием алкогольного опьянения водителя будет считаться 0,16 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха или 0,35 грамма на один литр крови. При этом порог содержания наркотических веществ будет определяться российским правительством.

При этом в КоАП сохраняется "сухой закон" – употребление алкоголя или наркотических веществ все равно запрещено. Закон направлен на то, чтобы ограничить трезвых водителей, которые выпили кефир или квас.

Наказание за езду в пьяном виде ужесточилось – нетрезвый водитель не только лишится права управления машиной на полтора-два года, но и заплатит 30 тысяч рублей. То же самое наказание грозит и владельцу машины, которые передал ее пьяному.

Повторное нарушение оставит нетрезвого шофера без 50 тысяч рублей и без права управления автомобилем на три года.

Также до года увеличивается срок давности за правонарушения, связанные с нетрезвыми водителями, ужесточаются санкции за превышение скорости и увеличиваются пределы штрафов (со 100 до 500 рублей минимальный и с 5 тысяч до 50 тысяч - максимальный).

Окончательно принятый законопроект будет направлен в Законодательное Собрание.

Напомним, власти решили ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде после резонансного ДТП на Минской улице, в котором погибли семь человек. Виновник аварии Александр Максимов получил 8,5 лет тюрьмы.

После этого громкого дела ДПС стала проводить регулярные рейды на дорогах, в ходе которых водительских удостоверений были лишены сотни человек; депутаты от разных фракций предлагали конфискацию автомобилей, тюремный срок, пожизненное лишение прав и многократное повышение штрафов за пьяное вождение.

Всего за два года прав были лишены более 40 тысяч водителей. Кстати, в других странах законы гораздо строже, подробнее можно прочитать здесь.

При этом автомобилисты просили власти проверить алкотестеры – при любой погрешности автомобилист рискует лишиться водительского удостоверения. В мае 2013 года правительство постановило проверить все 30 видов устройств.