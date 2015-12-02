За брошенных на улице домашних животных сажать не будут

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность хозяев за брошенных на улице домашних животных. Депутаты отметили, что установить принадлежность домашних животных будет практически невозможно, сообщает Агентство "Москва".

Предлагалось квалифицировать оставление домашних питомцев на улице, как жестокое обращение с животными. Соответственно, нерадивого хозяина мог ждать крупный штраф или арест на срок до шести месяцев.

Сейчас Кодекс об административных правонарушениях Москвы предусматривает штраф для безответственных владельцев в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

Напомним, депутаты МГД предлагали ввести штрафы для владельцев животных, которые выбросили своих питомцев на улицу, в случае принятия федерального закона об обязательном чипировании зверей, то есть внедрения им под кожу чипа с зашифрованной информацией.

Эксперты также отмечают, что мера будет действовать только при условии регистрации питомцев и возможности их идентификации. Как пояснил член комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Леонид Огуль, вопрос введения обязательного чипирования рассматривается в Госдуме в рамках работы над законом о содержании домашних животных.

В комиссии по экологии Законодательного собрания Ленинградской области рассказали, что в мае 2015 года в Ленобласти принят "закон о содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области". В нем, в частности, прописано обязательное чипирование домашних животных: кошек и собак.