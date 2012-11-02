"Вечерка": на стадион станут пускать по паспортам

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство спорта разработало законопроект, согласно которому болельщиков будут пускать на стадионы только по паспортам. Разработчики законопроекта надеются, что это значительно осложнит вход на стадион хулиганам-болельщикам.

Нарушителей порядка на стадионе могут оштрафовать (от 1 до 5 тысяч рублей), подвергнуть административному аресту сроком до 15 суток или административному запрету на посещение официальных спортивных соревнований сроком до одного года.

"Такой закон давно назрел. Мы опирались на опыт других стран, в частности Англии. Там хулиганов-болельщиков пожизненно лишают возможности посещать матчи, и они несут уголовную ответственность", – цитирует "Вечерняя Москва" депутата Госдумы, члена комиссии по разработке закона Игоря Лебедева.

Бывший пресс-атташе Российского футбольного союза Андрей Малосолов считает закон недоработанным: "Законопроект не выносился на обсуждение. Мы знаем о неотвратимости наказания в 15 суток, но не указано, какую ответственность будут нести организаторы матча за срыв игры и за создание неудобств при проходе на стадион. А входной билет по документу — чушь. Как вы пойдете на матч ЦСКА—"Спартак", где будет 50–60 тысяч человек?"

Закон о болельщиках планируется принять в 2013 году.

