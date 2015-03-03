Сегодня в СМИ: транспортный налог и борьба с "зайцами"

Фото: M24.ru

Председатель правления ПФР рассказал о пенсии

Что ждет пенсионеров в связи с кризисом? Насколько устойчиво положение Пенсионного фонда? Так ли уж необходимы жесткие меры экономии - от повышения пенсионного возраста до ограничения выплат работающим пенсионерам?

На эти вопросы "Российской газете" ответил председатель правления ПФР Антон Дроздов.

Уточнен список заболеваний, при которых нельзя владеть гражданским оружием

Правительство России расширило список заболеваний, которые не позволяют владеть оружием, - как гражданским, так и служебным, пишет "Российская газета".

В документе перечислены заболевания двух, так сказать, категорий - психических расстройств и заболеваний глаз.

Депутаты в очередной раз предложили отменить транспортный налог

Депутаты Госдумы вновь подняли вопрос об отмене транспортного налога. Теперь эту проблему предлагается рассмотреть весной следующего года, сообщает "Российская газета".

Напомним, что идея отмены транспортного налога появилась еще года четыре назад. Тогда депутаты предлагали заменить его акцизом на бензин. На самом деле это было бы довольно удобно. Водитель платит ровно за то, сколько он наездил в километрах.

Судебные приставы подготовили поправки в КоАП

Федеральная служба судебных приставов планирует смягчить законодательство, направленное на борьбу с должниками, передает "Коммерсантъ".

В частности, глава ФССП Артур Парфенчиков предлагает отказаться от административного ареста и направления граждан с долгами на обязательные работы. Приставы также намерены повысить с 10 тысяч до 50 тысяч рублей минимальный лимит задолженности, при котором ограничивается выезд за рубеж.

Парламентский центр в Мневниках может построить Михаил Гуцериев

Структуры Михаила Гуцериева могут поучаствовать в строительстве парламентского центра в Мневниках, рассказали "Ведомостям" сотрудники аппарата Госдумы и московской мэрии.

Обсуждается вариант, что бизнесмен полностью берет на себя финансирование и строительство зданий для парламентского центра, а взамен получает здания в центре города, где Госдума и Совет Федерации размещаются сейчас.

Контролеры предлагают вычислять "зайцев" по частоте прохода по льготной транспортной карте

Вычислять скопления "зайцев" в общественном транспорте, использующих один льготный проездной для прохода нескольких человек, научатся столичные контролеры, пишет "МК".

Самые проблемные в плане таких нарушителей маршруты они станут патрулировать в усиленном режиме и при поддержке полиции.

В самолетах могут ограничить количество бесплатных багажных мест на одного пассажира

Считать не только вес багажа, но и количество багажных мест в самолете, возможно, придется пассажирам в скором времени, передает "МК".

Допустимое количество мест для чемоданов, на которое сможет претендовать один пассажир, могут прописать в законе. С такой просьбой к Минтрансу обратились российские авиаперевозчики.