21 июня 2013, 10:43

Транспорт

Аэроэкспрессы во "Внуково" задерживаются из-за обрыва контактной сети

Движение "Аэроэкспрессов" до аэропорта Внуково восстановлено

Аэроэкспрессы, которые отправляются в аэропорт "Внуково" с Киевского вокзала, задержаны на полчаса. Причиной стал обрыв контрактной сети в районе станции "Аэропорт".

Задержаны поезда отправлением из аэропорта в 10.00 и 11.00, а также с Киевского вокзала - в 10.00. Задержки составят около получаса.

Компания "Аэроэкспресс" сообщает, что о дальнейших изменениях в графике поездов будет сообщаться дополнительно.

Из-за обрыва контактной сети аэроэкспрессы некоторое время не ходили - один из составов по техническим причинам встал на путях. В настоящий момент движение полностью восстановлено.

Департамент транспорта сообщает, что "Аэроэкспресс", который должен проследовать от "Внуково" до Киевского вокзала в 12.00, отправится в 12.15.

задержки аэроэкспрессы чп авиа и аэропорты

