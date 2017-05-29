Десятки рейсов задерживаются в столичных аэропортах

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Более 25 рейсов задерживаются в столичных аэропортах, еще шесть вылетов были отменены. Это следует из данных на портале "Яндекс.Расписание".

Утром 29 мая в Домодедове задерживались 19 рейсов, шесть было отменено. В Шереметьеве задерживаются вылеты семи рейсов. По расписанию выполняются вылеты в аэропортах Внуково и Жуковский.

"Желтый" уровень погодной опасности был объявлен в столичном регионе и нескольких областях Центрального федерального округа 29 мая. По прогнозам синоптиков, в этот день есть большая вероятность дождей с грозой и усиления скорости ветра до 15–20 метров в секунду.