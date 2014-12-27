Мошенники пытаются отнять квартиры у московских очередников - власти

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В пятницу столичная полиция задержала группу граждан, которая перекрыла одну из центральных улиц Москвы с лозунгами "Верните нам социальное жилье". Выяснилось, что в акции принимали участие люди, которые не являются нуждающимися в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

По данным ведомства, в акции также участвовали лица, которые не имеют отношения к работникам социальной сферы. Так, зачинщиками акции выступили Ф.Ашурова и Д.Кириллова, которые не являются коренными москвичками и на жилищном учете в Москве не состояли. В 2006 году им предоставили служебное жилье в Управлении здравоохранения Южного административного округа

"В 2014 году правительством Москвы документы были переоформлены на договоры социального найма. Неоднократно Департаментом жилищной политики в адрес гражданок направлялись уведомления о том, что их договоры являются действующими и, что граждане не могут быть выселены из занимаемых жилых помещений



Становится совершенно понятно, что такая активность не что иное, как шантаж мэрии и попытка отнять квартиры у московских очередников", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в декабре 2014 года департамент городского имуществе несколько раз подвергался нападению и штурму со стороны данных граждан. В настоящее время поданы заявления в правоохранительные органы по факту проникновения в здание, нападения на сотрудников департамента и охраны, а также порчу имущества.

Напомним, в пятницу, 26 декабря, сообщалось, что врачи и педагоги в знак протеста против лишения социального жилья перекрыли Тверскую улицу в центре столицы. В результате полиция задержала 11 человек.