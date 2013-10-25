Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября 2013, 08:17

Происшествия

Пьяные мужчины избили полицейского в центре Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне вечером трое неизвестных в центре Москвы избили полицейского. Инцидент произошел у дома номер 3 по улице Палиха, где капитан полиции заметил пьяных граждан, нарушавших общественный порядок.

Дебоширы ногами наносили удары по припаркованной машине. На требование утихомириться мужчины ответили агрессивно, ударив полицейского по голове, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МВД России по Москве.

Прибывшие на подмогу коллеге правоохранители задержали хулиганов. По факту инцидента проводится проверка.

задержания полицейские пострадавшие избиения пьяные хулиганы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика