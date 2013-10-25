Пьяные мужчины избили полицейского в центре Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне вечером трое неизвестных в центре Москвы избили полицейского. Инцидент произошел у дома номер 3 по улице Палиха, где капитан полиции заметил пьяных граждан, нарушавших общественный порядок.

Дебоширы ногами наносили удары по припаркованной машине. На требование утихомириться мужчины ответили агрессивно, ударив полицейского по голове, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МВД России по Москве.

Прибывшие на подмогу коллеге правоохранители задержали хулиганов. По факту инцидента проводится проверка.