На западе Москвы задержан "телефонный террорист"

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции на западе Москвы задержали "телефонного террориста", ранее сообщившего об угрозе взрыва в жилом доме.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, около 5 часов утра 22 октября на пульт дежурного "02" поступило сообщение о заложенном в одном из домов по Домостроительной улице взрывном устройстве.

Территория была обследована кинологами и взрывотехниками, однако бомба не была найдена.

Благодаря спецаппаратуре полиции удалось вычислить квартиру, из которой был совершен звонок: она оказалась на той же улице.

Как оказалось, мужчина позвонил в полицию в состоянии алкогольного опьянения. На него был составлен протокол об административном правонарушении.