Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля 2015, 22:39

Происшествия

В столичном клубе задержали 40 вооруженных человек

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Полицейские задержала в клубе на юго-востоке Москвы около 40 человек, вооруженных пистолетами, ножами и кастетами. Инцидент произошел в понедельник вечером.

"Сотрудники московской полиции провели обыск в одном из развлекательных заведений на юго-востоке столицы, где задержали около 40 человек", - сказал собеседник агентства. У них изъято более 10 ножей, кастеты и четыре травматических пистолета", - рассказали M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Все задержанные будут доставлены в отделы полиции для проверки на причастность к совершению преступлений на территории Москвы.

задержания ночные клубы ножи чп кастеты травматические пистолеты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика