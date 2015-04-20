В столичном клубе задержали 40 вооруженных человек

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Полицейские задержала в клубе на юго-востоке Москвы около 40 человек, вооруженных пистолетами, ножами и кастетами. Инцидент произошел в понедельник вечером.

"Сотрудники московской полиции провели обыск в одном из развлекательных заведений на юго-востоке столицы, где задержали около 40 человек", - сказал собеседник агентства. У них изъято более 10 ножей, кастеты и четыре травматических пистолета", - рассказали M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Все задержанные будут доставлены в отделы полиции для проверки на причастность к совершению преступлений на территории Москвы.