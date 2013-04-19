В Бостоне задержан подозреваемый в терактах на марафоне

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские задержали одного подозреваемого во взрывах на Бостонском марафоне. Второй по-прежнему остается на свободе после перестрелки с полицией в городе Уотертаун. В настоящее время ведутся его поиски.

В пятницу неизвестный на территории студенческого городка и Массачусетского технологического института выстрелил в полицейского, охранявшего комплекс зданий вуза. Пострадавший позже скончался в больнице.

Территория была оцеплена полицией, сотрудники которой разыскивали молодого человека в возрасте около 20 лет по подозрению в совершении преступления, сообщает газета The Boston Globe.

Кадры его задержания показал телеканал NBC. На них видно, как молодой человек лежит на асфальте лицом вниз, вытянув обе руки вперед. На вид ему около 20 лет.

Кроме того, как сообщалось ранее, полиция задержала одного из подозреваемых в организации теракта во время Бостонского марафона. Мужчину удалось идентифицировать с помощью записей камер наружного наблюдения.

Следователи Федерального бюро расследований уже обнародовали фотографии подозреваемых в совершении теракта.